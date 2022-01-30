السائح يُوضّح المستويات الوبائية الـ5 التي وضعتها اللجنة العلمية

وضّح رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، سبب تصنيف منطقة طرابلس الكبرى في المستوى الأخطر، وآلية التصنيف التي اعتمدتها اللجنة العلمية داخل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقال السائح إنّ اللجنة قسّمت مستويات الخطورة الوبائية لـ5 مستويات على 22 منطقة صحية داخل ليبيا، جاءت كالتالي:

1- المستوى الأول درجة الخطورة منخفضة جداً:

ويشمل المناطق التي لم تُسجّل أي إصابة بكورونا خلال 28 يوماً، ولا يُتخذ في هذه المنطقة أي إجراءات تحد الحياة والحركة الاقتصادية.

2- المستوى الثاني درجة الخطورة منخفضة:

ويضم المناطق التي تشهد حالات متفرقة وقليلة من الإصابات، ويتخذ في هذه المنطقة بعض الإجراءات الاحترازية البسيطة.

3- المستوى الثالث درجة الخطورة متوسطة:

ويحتوي على المناطق التي يكون فيها الانتشار مجتمعياً وعدد الإصابات منخفضة، وفي هذه الحالات يتخذ إجراءات محدودة تحد من الحياة والحركة الاقتصادية بشكلٍ بسيط.

4- المستوى الرابع درجة الخطورة العالية:

ويضم هذا المستوى المناطق التي تشهد انتشاراً مجتمعياً متوسطاً وخدمات صحية متواضعة، ويتخذ فيها إجراءات احترازية لخفض انتشار المرض.

5- المستوى الخامس درجة الخطورة عالية جداً:

انتشار مجتمعي خارج عن السيطرة يرافقه ضعف في المنظومة الصحية، وفي هذه الحالة يتم تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة كالإغلاق والحظر من أجل السيطرة على الوباء.

وأكد السائح أنّ البيانات الموجودة لدى المركز تؤكد وقوع منطقة طرابلس الكبرى في المستوى الخامس، والزاوية في المستوى الرابع.

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