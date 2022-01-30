الكبير يلتقي النويري والمشري والمنفي والدبيبة – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بمكتبه ظهر اليوم الأحد مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

واوضحت صفحة المصرف المركزي على الفيسبوك أن اللقاء يأتي للاطلاع على جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعمها. ومتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

وفي سياق ليس ببعيد ألقى نائب محافظ ليبيا المركزي علي الحبري بقاعة فندق دار السلام بمدينة طبرق محاضرة بعنوان “السياسة النقدية الواقع والتحديات”.

وقد تحدث الحبري عن أهمية السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي وتحديات السياسة النقدية المالية. والعرض النقدي وسعر الفائدة على التحويل وسعر الصرف والعمق المالي .

وأوضح نائب محافظ ليبيا المركزي عن إصلاح الجهاز المصرفي كقاطرة لتنمية الاقتصاد .

وقد حضر هذه الندوة رجال الأعمال والعاملين بالمصارف وعدد كبير من المهتمين بالشأن المالي والمصرفي في مدينة طبرق.

في حين استضاف رئيس جامعة طبرق الأستاذ الدكتور حسن علي خيرالله مساء أمس الأربعاء علي الحبري رفقة والدكتور فرج نجم مدير مركز السلام الدولي .

يشار إلى أن هذه المحاضرة تأتي في إطار التعاون العلمي والثقافي بين مركز البحوث والدراسات العلمية مع مؤسسات الدولة الاقتصادية.

في حين يذكر أن الصديق الكبير وعلي الحبري.قاما بتوقيع عقدا لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.

وأكد، المصرف المركزي، أن التوقيع يعد انطلاقة فعلية لعملية إعادة توحيد المصرف. التي أعلنها الكبير والحبري في لقائهما اليوم الخميس.

في حين أوضح المصرف، أن خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل. سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد. يحاكي أفضل الممارسات العالمية.