امغيب: من الواجب علينا في هذه الفترة رص الصفوف والتوقف عن العمل بنظرية إقصاء الخصوم

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن الوطنية ليست شعارات ولا عبارات ولا خطابات، بل الوطنية سلوك وشعور.

امغيب وفي تدوينة له على “فيسبوك” قال: “إن هذا السلوك يتجسد في كل التصرفات ولتحركات وشعور بحب صادق ينبع من الخوف على البلاد”.

وأضاف: “عندما نرى تدخلات الغرباء في شؤونها ومحاولات سيطرتهم عليها وعلى مقدراتها والعبث بسيادتها، منا من أستشعر هذا الخطر في وقت مبكر ومنا من أعمت بصيرته الأموال وغسلت دماغه القنوات الفضائية الضالة”.

و تابع امغيب: “على كل حال الوطن الآن يمر بفترة عصيبة أستطيع أن أصفها بأنها المرحلة الأصعب والأخطر من بين كل المراحل السابقة، لذلك من الواجب علينا جميعًا في هذه الفترة من أجل الوطن رص الصفوف والابتعاد او التوقف عن العمل بنظرية إقصاء الخصوم والطعن والتشكيك في وطنية من اختلفنا معهم سابقًا”

وأردف” بل يجب أن نرحب ونحتضن كل من يعود من أبناء الوطن بعد أن أَبَقّ “أي الهارب المبتعد بدون إذن ربه” واستشعر الخطر الداهم الذي استشعرناه والذي لا شك أنه يهدد أرضنا ووجودنا جميعًا، وإن كان هذا الاستشعار قد تاخر كثيرًا، الوطن بكل تأكيد يرحب بكل من قرر الانحياز إليه”.