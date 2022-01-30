اقدورة: كنا نظن 17 فبراير ثورة لاستعادة الإنسانية حتى وجدنا بلادناً مرتعاً للغزاة

قال الطبيب الليبي المقيم في كندا، سليمـان اقـدورة، إن الرجل الليبي، خلال أربعين عاما فقد إنسانيته ووظيفته ودخله وذاته وأصبح فارغا مفرغا أمام أسرته وأهله، بعدما فرضوا عليه التجنيد الإلزامي وصادروا أملاكه وأرزاقه وفتحوا له السجون وأقاموا التحقيقات والاعتقالات وكلها كانت وسائل لإذلاله ولإهانته، وأصبح تعيسا ذليلا مهانا تفرعنت عليه الأقدار وأجبرته على واقع مرير لا يرضي ضميره سواءً داخل بيته أو خارجه، وفق قوله.

أضاف على فيسبوك: “ثم جاءت ثورة 17 فبراير، فوقف فيها الرجل الليبي في ردة فعل عنيفة كالمارد الجبار وتقمص لباس الثورة وصرخ وهتف وضرب. بالنسبة له لم تكن ثورة لإستعادة وطن فقط وإنما ثورة لإستعادة إنسانية سلبت منه على مدى أربعون عاما. وبعد نشوة النصر استيقظ المسكين من سكرته ليجد أن حتى الكفاف الذي كان يعيش عليه أيام الذل قد نهب منه. ووجد بلاده مرتعا للغزاة بجميع انواعهم وأشكالهم. ووجد شركاءه في الوطن يكفرونه ويهدرون دمه ويزرعون المفخخات لقتله. فبكى وانهمرت دموعه على وطنا جريحا يتلاشى كالسراب، لعلنا نبكي معه ونندب حظوظنا، فقد أصبحنا جميعا مهجرين ومشردين بين المنافي والفيافي بدون وطن. اللـهم الطف بنا وبشعبنا وأهلنا وأعنا وارفع غضبك عنا فلا رجاء لنا إلا إليك”.