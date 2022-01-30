وزارة الصحة تعلن عدد المطعمين ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ2,027,819 شخص.

وأكدت وزارة الصحة في نشرتها اليومية أن إجمالي عدد المطعمين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بلغ994,143 شخص فيما تلقى18,440 شخص الجرعة التعزيزية.

وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا والتي تخضع للعناية الفائقة يبلغ 85 حالة.

وبينت وزارة الصحة في التقريــر اليومي لمراكـز العـزل أن إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل بلغ 165حالة وأن إجمالـــي الحالات الموجودة بالأقســام بلغ 80حالة وأن إجمالـــي الوفيّــات 14حالة.