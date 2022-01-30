ليبيا الان

كهرباء بنغازي: فصل في دوائر مراوة – التميمي بسبب عدم الصيانة

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء – بنغازي اليوم الأحد أن فصلًا في دوائر مراوة -التميمي رقم 1-2 جهد 220ك.ڤ بسبب عدم الصيانة اللازمة.

وأكدت الشركة أن من أسباب الفصل كذلك تهالك هذه الدوائر والتي تقاعس مجلس ادارة الشركة القابع بطرابلس عن صيانتها.

وأفادت الشركة ان مدن ومناطق الجبل الأخضر والبطنان تركت لتواجه مصيرها ، حيث ترتب على فصل الدوائر المذكوره إنقطاع الجهد على مدينتي التميمي – درنة وضواحيها.

وأشارت إلى أن مدينة القبة وضواحيها تم تغذية أحمالها عند الساعة التاسعة صباحاً، وعند الساعة 10:30صباحاً تم تغذية جزء من أحمال مدينة درنة على الشبكة المصرية لحين الكشف على دوائر (التميمي – مراوة رقم 1 – 2).


Post Views:
58

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك