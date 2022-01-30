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مساعٍ لتعزيز مشاركة سيدات الأعمال الليبيات في معرض أكسبو دبي 2020

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث مدير مكتب شؤون ديوان وزارة الاقتصاد ومفوض جناح ليبيا بمعرض أكسبو دبي 2020، الصديق اللب، آليات وسبل مشاركة سيدات الأعمال بالمعرض.

وناقش اللب رفقة عدد من سيدات الأعمال على هامش فعليات معرض رائدات الأعمال التجاري، المشاكل والصعوبات التي تواجههن وتحول دون مشاركتهن، مؤكدًا على ضرورة إيجاد أسواق محلية وخارجية لمنتجاتهن وسبل توفير الدعم اللازم، وذلك عبر مركز تنمية الصادرات.

كما حثّ اللب خلال لقائه بسيدات الأعمال، على ضرورة مشاركتهن في المعارض والفعاليات الاقتصادية المحلية منها والعالمية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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