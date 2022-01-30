مطالبات بتأجيل جلسة الأثنين ورئيس الحكومة سيكون من المنطقة الغربية

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قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي اليوم الأحد في تصريحات صحافية رصدتها أخبار ليبيا 24 إن مجلس النواب لم يعلن عن عقد جلسة للنواب يوم غد الاثنين وأن هناك طلب مقدم من مجموعة من النواب لتأجيلها الأسبوع المقبل للتشاور بشأن اختيار الحكومة.

واوضح العرفي أن المتقدمين لرئاسة الحكومة المقبلة، قد سلموا أوراقهم. ومن ذلك تزكية النواب لكل متقدم

واشار إلى أن الجلسة المقبلة ستناقش سحب الثقة من الحكومة والتصويت على تنصيب حكومة جديدة. مؤكدا أن كل الأطراف اتفقت على انتهاء مدة ولاية حكومة الدبيبة ووجوب سحب الثقة منها.

وأكد أن رئيس الحكومة سيكون من المنطقة الغربية، وكل متقدم لرئاسة الحكومة يزكيه 25 نائبا. وأن عدد نواب المنطقة الغربية أكثر من 100 نائب، ومن المتوقع أن يكون عدد المتقدمين 4 أشخاص

ونوه أنه ليس هناك ما يخيف بشأن وجود حكومتين إذا ما تم تغيير الحكومة الحالية. وهناك ضمانات لذلك.

وفي سياق متصل أكد، النائب الهادي الصغير لأخبار ليبيا 24 أن مجلس النواب سيفتح باب الترشح للحكومة الجديدة في جلسة يوم الاثنين المقبل.

وصوّت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء الماضي، على استبعاد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.

ووضع المجلس 13 شرطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة. وجاء التصويت بعدما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. أصبحت “منتهية الصلاحية” ومطالبته بتشكيل حكومة جديدة والتقدم للحصول على ثقته.

وأكد عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، على أن شرط الترشح لرئاسة الحكومة لا يستهدف الدبيبة شخصيا، مشيرا إلى أن أي شخص يتولى رئاسة الحكومة يجب أن يتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.