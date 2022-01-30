الكبير يبحث مع المنفي والدبيبة والنويري والمشري توحيد المركزي

أعلن المصرف المركزي، اليوم الأحد، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة “منتهية الولاية” عبدالحميد الدبيبة، و النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، التقوا محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير .

المركزي و في بيان صحفي مقتضب، أوضح أن “اللقاء جاء للاطلاع على جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعمها، ومتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد”، ولم يوضح البيان تفاصيل أخرى عن اللقاء.

يذكر أن المصرف المركزي أعلن في 20 يناير الجاري، الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف بلقاء بين محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري.