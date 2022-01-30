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الشيباني: لقاءي بعين تاورغاء بعد عشرية قاسية ليس ككل اللقاءات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال النائب جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، إن “يومٌ أمس ليس كسائر الأيام يوم زيارتي لتاورغاء بعد عشرية قاسية حالت دوني ودون أهلي، لقاء لا ككل اللقاءات هو لقاءي بعين تاورغاء وأعيانها ونخيلها وأطفالها ونسائها”.

أضاف على فيسبوك: “مازالت تاورغاء التي أعرفها وأعشقها حتى الثمالة رغم المعاناة وقسوة الظروف وشظف العيش ورائحة الموت و براثن الخراب التي انتشبت في وجنتيها لتصنع جرحاً غائراً قد تذهبه السنون و يندمل، ولكن ستبقى الندب شاهداً على أنه يوما ما كان ما كان ..تاورغاء وإن طال النظال” وفق تعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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