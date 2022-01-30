لجنة عودة المهجرين تنشر استبياناً لحصر أعداد الليبيين في تونس

أعلنت السفارة الليبية في تونس، بدء عمل لجنة عودة المهجرين الليبيين بتونس، تمهيداً لإغلاق ملف المهجرين بشكلٍ نهائي.

اللجنة بدأت عملها من خلال استبيان نشرته على صفحة الوازرة، تهدف من خلاله للحصول على معلومات تحدد أعداد المهجرين وأسباب هجرتهم، وطرق إعادتهم للوطن.

وقالت اللجنة إنّ الاستبيان يتم تعبئته عن طريق المهجرين لكل عائلة وللأفراد، وإعادته للسفارة خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ نشر الإعلان.

وحددت مكانين لتسليم الاستبيانات هما القنصلية الليبية في مدينة صفاقس بالنسبة لمناطق جنوب تونس، والملحقية الاجتماعية بالسفارة الليبية بالنسبة لمناطق شمال تونس.

وقالت إنّ آخر يوم لاستلام الطلبات، سيكون بعد أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية