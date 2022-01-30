50% من الليبيين يفتقرون إلى الأمن الغذائي – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الأحد في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر إن المؤشرات تبيّن أن 50% من الليبيين يفتقرون إلى الأمن الغذائي نتيجة الاضطرابات السياسية.

واوضح الحويج أن الاستقرار أهم شرط لبناء الدولة إضافة إلى فتح الاتصالات الدولية والطيران. وأن لبنوك الدولية لا تزال تضع ليبيا في خانة الخطر.

وأكد أن قيمة الأموال الليبية المجمدة في بنوك أجنبية تصل إلى 100 مليار دولا وأن تأجيل الانتخابات لا يخدم الاستقرار. وبالتالي لا يساهم في نهوض اقتصاد الدولة.وموقع ليبيا هو قوتها الأولى ثم إيرادات النفط الثابتة.

وتابع أن “الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج ليصل إلى 3 ملايين برميل في السنة، كما أن احتياطي 47 مليار برميل يعتبر كبيرًا. وكلها موارد ثابتة تُمكّن البلد من النهوض وتكلفة إعادة الإعمار تقدّر بـ25 مليار دولار سنويا. والقانون يُلزم بتوجيه 70% من مداخيل النفط إلى إعادة الإعمار”.

في حين أكد أن الإعمار هو الأساس، وأول ما قامت به وزارة الاقتصاد هو إنشاء مناطق خاصة وإعادة إحياء مناطق زراعية للقمح والحبوب في كل البلديات لتوفير فرص عمل وتحقيق نشاط اقتصادي.

ونوه إلى أن ليبيا تستهدف شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا في قطاع النفط. ومع مصر وتركيا في إعادة الإعمار، ومع إيطاليا وتركيا ومصر وتونس والجزائر في التجارة.

واوضح أن العقود القديمة المبرمة قبل الثورة التي تقدر بـ120 مليار دولار مع تركيا والصين وروسيا ومصر. تحظى بأولوية بعد دفع جزء من مستحقاتها وأن وزارة الاقتصاد لجأت جراء عدم اعتماد مجلس النواب للميزانية إلى التمويل غير المباشر والقطاع الخاص. وهو أمر صعب.