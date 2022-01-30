اللواء المنصوري: الدبيبة يريد القفز على جهود أبناء المؤسسة العسكرية والمحاولة بشتى الطرق لتهيمش المؤسسة

علق آمر منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري على تصريحات عبد الحميد الدبيبة بشأن المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن الدبيبة لا يعي ما يقول، وهو يعيش إفلاسًا سياسيًا لا أكثر ولا أقل، ويريد القفز على جهود أبناء المؤسسة العسكرية فهو يحاول بشتى الطرق تهيمش المؤسسة، واصفًا إياه بـ”الكاذب“.

المنصوري قال خلال تصريحات متلفزة، إن الجميع يعلم بأن الحدود الليبية أو الرقعة جغرافية للأراضي الليبية كبيرة وخمس دول محيطة بليبيا كالجزائر وتونس والنيجر وتشاد والسودان ومصر، يسعى الجيش جاهدًا لحماية هذه الحدود ومنع التسلل منها إلى الأراضي الليبية حتى يتجمع بعض المرتزقة والخارجين عن القانون والإرهابيين، نظرًا لكبر المساحة للانطلاق سواء للشمال والدول المجاورة.

وأكد على أن الجميع يعلم بأن القوات المسلحة متمثلة بالقيادة العامة تحارب الإرهاب نيابة عن العالم وليس الدبيبة فقط من بداية ثورة الكرامة والقوات المسلحة تجابه الإرهابيين، وبالدليل القاطع بالفيديوهات والصور والجيش يقوم بمهامه ولا ينظر للدبيبة وتصريحاته لحماية الوطن والمواطن، حتى لا يكون الجنوب منطلق لعمليات تكون في أماكن أخرى والدليل على ذلك ما حصل لتنظيم الدولة الإسلامية الذي هزم في الاراضي الليبية، لافتًا إلى أن هناك من طلب من القوات المسلحة ممر آمن للهروب، بحسب قوله.

أما بشأن الجنوب والعملية الأمنية ضد تنظيم داعش أوضح بالقول: “إنه يكاد أن يكون قد قضي عليه تمامًا في ليبيا أما باقي الدول لديهم مجموعة عمليات ومناطق يتحركون فيها وتجمعات معروفة، في ليبيا تم القضاء على هذه التشكيلات والمجموعات وأصبحوا كالذئاب المنفردة لا يملكون إلا عملية اغتيال أو سيارة مفخخة فيما لو تحصلوا على هذا الأمر. من تم القضاء عليهم وحسب ما قاله الأسير الذي تم القبض عليه في جبل عصيده أن هناك 2 من الجزائر وشخص تونسي و3 سعوديين، إضافة لليبيين ومن دول مجاورة، خليط من الفئات ومجموعات يجمعها الإجرام والقتل والنهب بقصد إقامة الدولة الإسلامية والإسلام بعيد كل البعد عن هذه التصرفات”.

وفيما يتعلق بزيارة ستيفاني وليامز للمنطقة مؤخرًا اعتبر أنه من الواضح ما آلت إليه الأمور في سبها من انتشار مكثف للأمن ووجود أريحية كاملة للتنقل، مضيفًا: “وجه سؤال صريح وواضح لوليامز عن رأيها في القوات المسلحة والمشير خليفة حفتر حيث قالت السكرتيرة الخاصة إنه لولا القوات المسلحة لم نستطع الدخول للجنوب، وهذا أعتقد احترام مهم وصريح لدور القوات المسلحة في تأمين الجنوب وفرض الأمن وتوفير القدر الكافي من الخدمات”.

وشدد على أن الجميع مدرك أن الوقود من أهم الأمور والمشاكل التي كان يعاني منها الجنوب، لكن بعد سيطرة القوات المسلحة وفرض الأمن تم توزيع الوقود بالطرق الصحيحة وأصبح المواطن في سبها يرى الأمر بأم عينه، كما قامت القوات المسلحة بمقاومة التهريب وتوفير الإمكانيات اللازمة الحياتية للمواطن.

كما تطرق إلى تصريحات المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري الأخيرة بشأن الإمدادات التي تصل للجماعات الإرهابية من الدول المجاورة واستمرارية داعش بدليل الأسلحة المتطورة التي تم ضبطها بحوزتهم، مبينًا افتقار بعض الدول المجاورة للأمن الصحيح، وأن بعض الدول المجاورة ليس لديها القبضة الأمنية الصحيحة والتي كانت بيئة نشطة لهذه المجموعات.

وأردف: “6 دول محيطة بليبيا تقريبًا بعضها يفتقد للأمن وداعش تتحرك بأريحية ويكونون مجموعات مثل بوكو حرام وغيرها لا شك أن الدعم يصلها، أما للداخل الليبي اصبحت السيطرة على الجنوب سيطرة تامة بدليل أنه مجرد ما حصل هذا الأمر تحركت القوات المسلحة وقضت على المجموعة هناك، رغم محاولة القفز وتشويه القوات المسلحة والكذب والتدليس ونسبها لمجموعات أخرى، لا ننكر أن هناك مجموعات تساند القوات المسلحة منذ بداية الكرامة، لكن لنسمي الأمور بمسمياتها، وزارة الداخلية لا ننكر عملها لكن ليس بمجابهة الإرهاب بهذا الشكل، الكل يعلم أن من جابه الإرهاب هي القوات المسلحة”.