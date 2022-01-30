أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الاحد

تحسن ملحوظ في قيمة الدينار الليبي امام العملات الاجنبية في السوق الموازية

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي من داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاحد 30 – 1 – 2022

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة

1 دولار = 4.90دينار ليبي

1 يورو = 5.40 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 6.38 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.61 دينار تونسي ( في بن قردان )

حوالات دبي = 4.92 دينار ليبي

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد فتعتبر مستقرة مع إنخفاض أو إرتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي :

الدولار الامريكي = 4.6196 دينار ليبي

اليورو : 5.1513 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني 6.1907 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 4.9641 دينار ليبي

100 ين ياباني = 4.01 دينار ليبي

الريال السعودي = 1.2312 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 1.2577 دينار ليبي

الدينار التونسي = 1.5871 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.4903 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.3408 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.7262 دينار ليبي