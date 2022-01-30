بحضور مسؤولين كبار.. اجتماع موسع لبحث توحيد مصرف ليبيا المركزي

العنوان-طرابلس

قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، و النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، التقوا محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وأوضح المصرف المركزي في بيان له، أن اللقاء جاء للاطلاع على جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعمها، ومتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

يذكر أن المصرف المركزي أعلن في 20 يناير الجاري، الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف بلقاء بين محافظ المصرف، الصديق الكبير، ونائبه، علي الحبري.