السائح: سيتم تقديم الإجازة المدرسية النصفية في المنطقة الحمراء فقط

ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إن ليبيا قُسمت الى 22 منطقة صحية، وقسم الوضع الوبائي الى خمسة مستويات، وللاسف طرابلس الكبرى الآن في المستوى الخامس، وبذلك أصبحت في آخر مرحلة وبائية وتلونت بالأحمر، بحسب قوله.

السائح أوضح قي تدوية له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المنطقة الحمراء ذات المستوى الخامس تنطوي تحتها عدة مؤشرات وبائية، منها عدد الحالات وعدد الأسرة والتطعيمات والتجهيزات وعدة أمور اخرى.

وتابع: “أوميكرون متحور شديد الانتشار، وسينتقل للأسف الى كل ربوع البلاد، ولذلك اليوم مع وزارة التربية والتعليم تم الاتفاق أن تقدم الإجازة النصفية في المنطقة الحمراء فقط، وذلك لكسر حاجز العدوى في المدارس وكل منطقة صحية سيقيم وضعها الوبائي وتحال إلى وزارة التعليم لأخد القرار المناسب وفق المؤشرات الوبائية في باقي البلاد”.

وأشار إلى أن كل جهة أو وزارة أحيلت لها توصيات خاصة بها ولها الحق في تنفيذها أو رفضها وأما المركز فدوره إعطاء التوصية فقط وليس مسؤولًا عن تطبيقها.

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