سرقة الأسلاك الكهربائية تشهدت تزايدا ملحوظا في الآونة الأخيرة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة 1500 متر من أسلاك الضغط العالي على خط آبار ترتوم من محطة الرجبان.

وأضافت الشركة أن عددا من المجهولين قاموا بتفكيك محول كهربائي وسرقة ما بداخله من نحاس، بالإضافة لسرقة عمودين كهربائيين، وذلك بدائرة توزيع الرجبان التابعة لإدارة توزيع الجبل.

يذكر أن عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية والاعتداءات على أصول الشركة شهدت تزايدا ملحوظا في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من عجز في توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يدفعها لجدولة برنامج طرح أحمال يتجاوز خمس ساعات يوميا.

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