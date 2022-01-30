بعد لقائه الدبيبة.. القطراني: أدعو رئاسة مجلس النواب والحكومة ولجنة خارطة الطريق لوضع خارطة طريق واضحة المعالم

قال النائب الأول لرئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية حسين القطراني، اليوم الأحد، “انطلاقا من مسؤوليتي الوطنية التي تتحتم عليا ممارسة دوري في محاولة إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر وجمع الفرقاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية على وجه الخصوص لرأب الصدع والاتفاق على خارطة الطريق واضحة المعالم”.

القطراني، وفي كلمته المسجلة التي طالعتها قناتنا، أضاف: “فانني وبصفتي الاعتبارية اتقدم بهذه الدعوة والتي ادعو من خلالها رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة ولجنة خارجة الطريق المشكلة من مجلس النواب للجلوس معا لوضع خارطة طريق واضحة المعالم محددة في الزمن، يتم من خلالها معالجة كافة العراقيل وحلحلة كافة الاشكاليات وطي صفحة الخلاف وتوحيد الجهود لوضع الحلول المناسبة والتركيز على توفير الغذاء والدواء والكهرباء ومجابهة خطر الوضع الوبائي الذي يهدد الجميع، بالاضافة الى تهيئة المناخ ليكون مناسبا لاجراء انتخابات حرة نزيهة والقبول بنتائجها”.

وتابع: “ان المرحلة التي تمر بها بلادنا مرحلة حساسة ومفصلية تتطلب من جميع القوى الوطنية تقديم التنازلات وانكار الذات، ووضع الخلافات جانبا من اجل مصلحة الوطن والمواطن الذي يتطلع الى وطنا يعيش فيه معززا مكرما متمتعا بكافة حقوقه فقد سئم الجميع من هذا التشظي وان الاوان للسير قدما بارادة حقيقية نحو التنمية والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة بين ابناء الشعب الواحد”.

والتقى بالأمس رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، القطراني، حيث بحث معه الأوضاع والتطورات السياسية.

وتطرق اللقاء، بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة، إلى متابعة آخر المستجدات بالمنطقة الشرقية، وسير العمل بديوان مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.