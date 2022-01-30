شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

قالت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، إنها تواجه صعوبات خارجة عن إرادتها تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية إلى أقصى مدى، ما أثر سلبًا على معدلات إنتاج في ظل ارتفاع الاستهلاك المتوقع، مؤكدة أنها لا تدخر جهدًا لتوفير الطلب المتزايد على الطاقة.

وأوضحت الشركة في بيان أنها «تواجه بعض المصاعب الخارجة عن إرادتها تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية إلى أقصى مدى، الأمر الذي قد أثر سلبًا على معدلات الإنتاج في ظل ارتفاع الاستهلاك المتوقع» للطاقة هذه الأيام.

وبيَّنت الشركة أن بعض تلك الصعوبات «منها تعذر تشغيل الوحدة البخارية الأولى في محطة الخليج لعدم توفر الوقود وذلك لسوء الأحوال الجوية والتي أعاقت وصول الناقلة (المحملة بالوقود) لمحطة الخليج».

وأضافت أن «السبب نفسه ينطبق على محطة الخمس البخارية؛ إذ يعزى السبب إلى انخفاض وتذبذب ضغط الغاز الأمر الذي يجبرنا على إيقاف بعض الوحدات حفاظًا على سلامتها وزيادة في ساعات الطرح لتتوافق قيمة الإنتاج مع كمية الطاقة المستهلكة على أن يكون هذا الوضع الاستثنائي في أضيق نطاق زمني حرصًا على توفير الطاقة لكل مستخدميها».

كما أكدت الشركة العامة للكهرباء أنها لا تدخر وكافة أذرعها الفنية وطواقمها كل جهد بالعمل على توفير الطلب المتزايد على الطاقة بالتزامن من موجات الصقيع والبرد الذي يشهد طقس بلدنا هذه الأيام.

وسجلت عدة مناطق هذه الأيام ارتفاعًا ملحوظًا في عدد ساعات طرح الأحمال في ظل تزايد الطلب على الكهرباء خاصة مع موجة الصقيع والطقس السيئ الذي شهدته أغلب مناطق ليبيا وخاصة شمال البلاد.