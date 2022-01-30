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مديرية أمن سبها تلقي القبض على تشادي مطلوب في قضايا سطو مسلح

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-سبها

ألقت مديرية أمن سبها، اليوم الأحد، القبض على شخص تشادي الجنسية يدعى “عبدالله حسن إبراهيم” مطلوب على ذمة قضية سطو مسلح.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن المتهم ألقي القبض عليه بالتنسيق بين الغرفة الأمنية المشتركة وجهاز المباحث الجنائية فرع الجنوبية.

وأشارت المديرية أن عملية القبض تمت في إحدى البوابات الأمنية بالمنطقة بعد قيامه بإطلاق النار على أحد أعضاء المباحث الجنائية فرع الجنوبية واستولى على مركبته.

وأضافت مديرية أمن سبها أن المتهم الذي ألقي القبض عليه لديه سوابق في السطو المسلح، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

 


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صحيفة العنوان الليبية

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