القطراني يدعو لطي الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

دعا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، رئاسة مجلس النواب، ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية، ولجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب، للجلوس معاً لوضع خارطة طريق محددة الزمن يتم من خلالها معالجة كافة العراقيل وحل كافة الإشكاليات.

وأكد القطراني، في خطاب مصور نشر على الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية، أنه يعمل على ممارسة دوره في إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر، وجمع الفرقاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل الاتفاق على خارطة طريق واضحة المعالم، مشدداً على ضرورة طي صفحة الخلاف وتوحيد الجهود ووضع الحلول المناسبة والتركيز على تأمين الغذاء والدواء والكهرباء ومجابهة الوضع الوبائي الذي يهدد الجميع، بالإضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة نزيهة والقبول بنتائجها.

وأضاف القطراني أن المرحلة التي تمر بها البلاد مرحلة حساسة ومفصلية تتطلب من جميع القوى الوطنية تقديم التنازلات وإنكار الذات ووضع الخلافات جانباً من أجل مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن الأوان قد آن للسير قدماً نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي الواحد

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