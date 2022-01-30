مناقشة العوائق التي تعاني منها بلدية غات

ناقش مساعد مدير عام جهاز الإسكان والمرافق في بلدية غات العوائق التي تعاني منها البلدية، فيما يخص الطرق والصرف الصحي والمياه، وما يتعلق بتعويضات المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم عميد بلدية غات المكلف وأعضاء من المجلس البلدي ورئيس جهاز تنفيذ المشروعات بالبلدية وبعضا من رؤساء الأقسام بالقطاع.

كما تم عرض مجموعة من المشاريع المتوقفة منذ فترة طويلة ومناقشة إمكانية تفعيلها من جديد حسب الإمكانيات والتكليفات الصادرة من الإدارة العامة للجهاز، وفق توصيات مدير جهاز الإسكان والمرافق في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

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