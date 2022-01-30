القايد: الانفتاح التركي على بنغازي يدل على أنها دولة قوية

زعم مدير إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الدبيبة، ناصر القايد، أن الانفتاح التركي على بنغازي، يدل على أنها دولة قوية يمكنها احتواء كل الأزمات الحادثة في ليبيا، على حد قوله.

وقال القايد، في تصريحات صحفية له: “تركيا عندما وقعت اتفاقية مع الحكومة الليبية كان لها شقين هو حماية الحكومة الشرعية والتدريب العسكري للقوات العسكرية الليبية وهذا لا يقتصر على المنطقة الغربية، بحسب تعبيره.

وأضاف “يمكن أن يمتد التدريب العسكري للمنطقة الشرقية والجنوبية، وليبيا تستعين بعديد من الدول الخارجية في تلك المجالات للتدريب على الأسلحة الحديثة”، وفقا لحديثه.

وتابع “الدور التركي واضح جدًا في محاولة تحجيم القوات الأجنبية من مرتزقة وغيرها، ولولا وجود القوات التركية لكانت هناك حروب وتوسع أكبر في وجود المرتزقة”، على حد زعمه.

واستطرد “تركيا يمكن أن تتفاهم مع الدول الأخرى التي ترعى مرتزقة، لخروج هؤلاء المرتزقة، وأتوقع أن تساند الليبيين في التخلص من تلك القوات بصورة كبيرة”، بحسب ادعائه.