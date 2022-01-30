“مكافحة الأمراض” يسجل 5,694 إصابة و 14 حالات وفاة بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 5,694 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 16,344 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 626؛ فقد سُجّل شفاء 824 حالة ،إلى جانب تسجيل 14 حالات وفاة على مستوى البلاد، 07 منها بالمنطقة الغربية، و07 بالمنطقة الشرقية فيما لم يسجل المركز أية حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 34.8% ، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 425,237، منها 27,472 حالة نشطة من بينها 136 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 391,758 حالة، ووفاة 6,007 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,027,819 شخصا، و 994,143 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 18,440 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي الملقحين3,040,402 ملقحا.

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