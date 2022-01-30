نائب رئيس الوزراء حسين القطراني يدعو مجلس النواب والحكومة لطي الخلافات والاتفاق على خارطة طريق واضحة

طرابلس 30 يناير 2022 (وال) – دعا نائب رئيس مجلس الوزراء السيد حسين القطراني، رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة ولجنة خارطة الطريق المشكلة من المجلس للجلوس معًا، لوضع خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة الزمن يتم من خلالها معالجة كافة العراقيل وحلحلة الإشكاليات وطي صفحة الخلافات.

وقال القطراني في كلمة مسجلة اليوم الأحد، “إن دعوتي هذه تأتي انطلاقا من مسؤوليتي الوطنية التي تحتم علي ممارسة دوري في إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر وجمع الفرقاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية على وجه الخصوص لرأب الصدع والاتفاق على خارطة طريق واضحة المعالم”.

وطالب نائب رئيس الوزراء بتوحيد الجهود لوضع الحلول المناسبة والتركيز على توفير الغذاء والدواء والكهرباء ومجابهة خطر الوضع الوبائي الذي يهدد الجميع، وتهيئة المناخ ليكون مناسبا لإجراء انتخابات حرة نزيهة والقبول بنتائجها.

وتابع القطراني قائلا: “إن المرحلة التي تمر البلاد مرحلة حساسة ومفصلية تتطلب من جميع القوى الوطنية تقديم التنازلات وانكار الذات ووضع الخلافات جانبا من أجل مصلحة الوطن والمواطن الذي يتطلع إلى وطن يعيش فيه معززا مكرما متمتعا بكافة حقوقه.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن الجميع قد سئم من التشظي الذي تعيشه البلاد، وأنه آن الأوان للسير قدما بإرادة حقيقة نحو التنمية والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الوحد. (وال)

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