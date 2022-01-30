لمباشرة إعادة افتتاح القنصلية في طرابلس.. وكيل الخارجية يستقبل وفد المغرب

استقبل وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية مراد حميمة، الأحد، بمقر الوزارة في طرابلس، وفد المملكة المغربية الشقيقة، الذي يزور ليبيا هذه الأيام لإعادة افتتاح القنصلية المغربية لتباشر نشاطها القنصلي من العاصمة طرابلس.

وثمن حميمة، في بيان، أن “هذه الخطوة الإيجابية التي جاءت ثمرة للجهود المشتركة للجانبين في تسهيل حركة المواطنين من كلا البلدين والتي تمثلت في نجاح عقد الدورة الأولى للجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة ، في مدينة الرباط في أكتوبر 2021”.

وأعرب عن “استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم الكامل للوفد المغربي من أجل إنجاح مهمته”.

وعلى جانب آخر، أكد “الوفد المغربي أن قرار إعادة فتح القنصلية في طرابلس يصب في اتجاه تعميق وتنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين”.