ليبيا من 2012 إلى 2021: 659 مليار دولار خسائر الحروب والنفط و791 مليار حجم الفرص الضائعة

بلغ حجم الخسائر التي تسببت فيها الحروب وإقفال النفط في ليبيا خلال الفترة من 2012 إلى 2021 نحو 659 مليار دولار، فيما بلغ حجم الفرص الضائعة خلال تلك الفترة نحو 791 مليار دولار، بحسب تقديرات وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج.

جاءت تصريحات الحويج خلال مقابلة مع برنامج «المسائية» المذاع على قناة «الجزئرة مباشر» مساء أمس السبت، والتي تحدث خلالها على الوضع الاقتصادي في ليبيا والفرص المتاحة للنهوض.

حجم دفعات الدولار التي جرى صرفها من 2012 إلى 2021

وقال الحويج خلال المقابلة إن حجم «دفعات الدولار الذي صرف من 2012 إلى 2021، وصل إلى 358 مليار دولار»، في حين «وصلت خسائر الحروب والنفط إلى 659 مليار دولار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة»، مقدرا حجم «الفرص الضائعة خلال هذه الفترة بـ791 مليار دولار، وحجم عجز الناتج المحلي بـ60 مليارًا».

وأوضح الحويج أن هدف حكومة الوحدة الوطنية هو تحريك الاقتصاد المحلي والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين الليبيين وتنويع الانتاج المحلي بالدرجة الأولى وليس الاعتماد فقط على صادرات النفط التي «وصلت إلى 21 مليار دولار في العام 2020»، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا يزال المواطنين يطالبون بالدعم في ظل حالة الارباك التي تشهدها البلاد نتيجة للظروف السياسية التي تمر بها الدولة.

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وأرجع الحويج حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا خلال السنوات الأخيرة إلى «تدخلات أجنبية غير إيجابية» في الشؤون الداخلية للبلاد، مطالبًا بأن تكون هذه التدخلات «إيجابية وتساعد على استقرار ليبيا ونهوض اقتصادها».

50% من الليبيين ليس لديهم أمن غذائي

وذكر الحويج أن «5% من الليبيين ليس لديهم أمن غذائي»، مؤكدا أن الحكومة تسعى حالية لتغطية هذا العجز من خلال ايجاد مخزون استراتيجي من القمح والحبوب بحيث يكون هناك تغطية للمستقبل، لافتا إلى أن دور وزارة الاقتصاد هو البحث عن هذه الوسائل التي تؤمن احتياجات الليبيين.

وبشان تعامل وزارة الاقصاد في ظل عدم اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب، قال الحويج إن الوزارة تعامل من خلال «التمويل المباشر ومن خلال القطاع الخاص وبما تستطيع»، آملا أن تتمكن الحكومة في العام 2022 من تجاوز هذه المشكلة، داعيا البرلمان إلى اختيار الطريق الصحيح والسليم الذي يراه مناسبا من أجل تخصيص الميزانية للحكومة.

وأضاف الحويج إن «إعادة الإعمار» هي الأساس لإعادة الحياة إلى الاقتصاد الليبي، موضحا أن أول ما قامت به وزارة الاقتصاد هو إنشاء مناطق خاصة وإعادة إحياء مناطق زراعية للقمح والحبوب في كل البلديات لتوفير فرص عمل وتحقيق نشاط اقتصادي.

وأكد الحويج انفتاح ليبيا على كافة الدول الرائدة في المجالات الاقتصادية، مبينا أنه في مجال النفط تسعى ليبيا إلى الشراكة مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وفي مجال إعادة الإعمال مع مصر وتركيا، وفي التجارة مع إيطاليا وتركيا ومصر وتونس والجزائر.

25 مليار دولار التكلفة السنوية لإعادة إعمار ليبيا

وبشان الدول المستهدفة للمشاركة في إعادة الإعمار، قال الحويج إن ليبيا تتقبل أي دولة تريد المشاركة في الإعمار، مشيرا إلى أن حجم العقود القديمة المبرمة مع تركيا والصين وروسيا ومصر ودول أخرى قبل ثورة 2011 تقدر بـ120 مليار دولار، منوها إلى أنها «تحظى بأولوية بعد دفع جزء من مستحقاتها» خاصة لأنها مشروعات تشمل مجالات البنية التحتية في مختلف البلديات.

وقدر وزير الاقتصاد والتجارة تكلفة إعادة الإعمار في ليبيا بنحو 25 مليار دولار سنويا، موضحا أن القانون يُلزم الحكومة بتوجيه 70% من إيرادات النفط تذهب إلى التنمية وفق قانون التخطيط، منوها إلى أن هذا «في حالة اعتماد الميزانية من البرلمان» متوقعا إقرار الميزانية خلال العام 2022 من البرلمان.

وأكد الحويج قدرة ليبيا على الإيفاء بهذا المبلغ لإعادة الإعمار سنويا من خلال طرق عديدة للتمويل و«ليس شرطا أن تكون كل هذه التمويلات من الإيرادات النفطية»، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بإنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يوميا خلال الفترة المقبل.

الأموال الليبية المجمدة في الخارج تصل إلى 100 مليار دولار

ورأى وزير الاقتصاد والتجارة «أن من واجب المجتمع الدولي المساعدة على بناء الدولة في وقت قصير»، معتبرا أنه يستطيع ذلك إذا أراده وفقًا لقرار مجلس الأمن. لأن «الاستقرار هو أهم شرط لبناء الدولة بالإضافة إلى فتح الاتصالات الدولية والطيران».

ولفت الحويج إلى أن البنوك الدولية «لا تزال تضع ليبيا في خانة الخطر»، مشيرا إلى أن قيمة الأموال الليبية المجمدة في بنوك أجنبية «تصل إلى 100 مليار دولار» أغلبها تابع للمؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا.

ونوه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية إلى أن تأجيل الانتخابات «لا يخدم الاستقرار وبالتالي لا يساهم في نهوض اقتصاد الدولة»، معتبرا أن الانتخابات كان يفترض أن تجري في 24 ديسمبر 2021 وعليه سيتعين على البرلمان وضع خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة.