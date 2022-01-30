سفير أمريكا ومبعوثها الخاص: عدم تحديد موعد للانتخابات يفقد المصداقية

نيويورك 30 يناير 2022 (وال)- أجرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية في نسختها الإنجليزية؛ مقابلة مع سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، تحدث فيها عن التحدي الكبير في ليبيا، ومستقبل الانتخابات الليبية المتمثل في إن “التأكد من تكرار مرور موعد للإنتخابات مثل مرور سابقه في الــ 24 من ديسمبر الماضي، سيفقد المصداقية في تحديد الموعد الجديد .. ولن يمر وقت طويل حتى يفقد نحو 3 ملايين من الليبيين الثقة تماما في العملية الانتخابية برمتها، والتي يعولون عليها كثيرا لإعادة إعمار البلاد وإنعاش الاقتصاد وحماية الحدود. وأي قادة ليبيين يُنظر إليهم على أنهم معطلون للعملية…يدركون أنهم سيواجهون المحاسبة من الشعب”.

وأشار سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا أن “هناك خطر في أن يؤدي تشكيل حكومة انتقالية جديدة بديلا لحكومة الوحدة، إلى تشتيت عملية إعادة الانتخابات عنمسارها الصحيح، وهو ما لا يريد أحد حدوثه”.

وقال “نورلاند” ان “ستيفاني ويليامز” المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة تقود جهودا لإعادة الأمور إلى نصابها، وإجراء الانتخابات وفق الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار الذي ينتهي في يونيو المقبل.(وال)

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