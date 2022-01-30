شركة الكهرباء: نعتزم زيادة ساعات طرح الأحمال بسبب موجات الصقيع والبرد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اعتزامها زيادة ساعات طرح الأحمال بشكل استثنائي بسبب موجات الصقيع والبرد التي تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية.

وشددت الشركة، في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أنه تعذر تشغيل الوحدة البخارية الأولى في محطة الخليج ومحطة الخمس البخارية لعدم توفر الوقود بسبب سوء الأحوال الجوية ومجبرون على إيقاف بعض الوحدات حفاظاً على سلامتها”.

وقالت الشركة، في بيانها: ”في الوقت الذي لا تذخر فيه الشركة العامة للكهرباء بكافة أذرعها الفنية وطواقمها كل جهد بالعمل على توفير الطلب المتزايد على الطاقة بالتزامن من موجات الصقيع والبرد الذي يشهد طقس بلدنا هذه الأيام، فإن الشركة تواجه بعض المصاعب الخارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية إلى أقصى مدى الأمر الذي قد أثر سلباً على معدلات الإنتاج في ظل ارتفاع الاستهلاك المتوقع”.

ولفت الشركة، إلى أن عدم توفر الوقود، يرجع إلى انخفاض وتذبذب ضغط الغاز الأمر الذي يجبرها على إيقاف بعض الوحدات حفاظاً على سلامتها وزيادة في ساعات الطرح لتتوافق قيمة الإنتاج مع كمية الطاقة المستهلكة على أن يكون هذا الوضع الاستثنائي في أضيق نطاق زمني حرصاً على توفير الطاقة لكل مستخدميها”.