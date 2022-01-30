العرفي: لم يعلن عن عقد جلسة للنواب غدا الإثنين

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:” لم يعلن عن عقد جلسة للنواب يوم غد الإثنين، إلى حد الآن.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية:” هناك طلب مقدم من مجموعة من النواب لتأجيلها الأسبوع المقبل للتشاور بشأن اختيار الحكومة”.

وتابع:” من المؤكد أن المتقدمين لرئاسة الحكومة المقبلة، قد سلموا أوراقهم، ومن ذلك تزكية النواب لكل متقدم”.

ولفت إلى أن الجلسة المقبلة ستناقش بكل تأكيد، سحب الثقة من الحكومة والتصويت على تنصيب حكومة جديدة.

وأكد أن كل الأطراف اتفقت على انتهاء مدة ولاية حكومة الدبيبة ووجوب سحب الثقة منها، فرئيس الحكومة سيكون من المنطقة الغربية، وكل متقدم لرئاسة الحكومة يزكيه 25 نائبا.

وشدد على أن عدد نواب المنطقة الغربية أكثر من 100 نائب، ومن المتوقع أن يكون عدد المتقدمين 4 أشخاص.

واستطرد:” ليس هناك ما يخيف بشأن وجود حكومتين إذا ما تم تغيير الحكومة الحالية، وهناك ضمانات لذلك”.