«القابضة للاتصالات» تشرع في إعداد الموازنة التقديرية للقطاع

بدأت الشركة القابضة للاتصالات مناقشات داخلية، من أجل الانتهاء من إعداد الموازنة التقديرية للشركة للعام 2022 تمهيدًا لعرضها في اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المكلف رجب خليل مع مديري الإدارات والمكاتب بالمقر الرئيسي للشركة، وفق بيان نشرته صفحة الشركة على «فيسبوك».

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حضر الاجتماع كل من مدير مكتب المتابعة وشؤون المجلس، ومدير إدارة الموارد البشرية، ومدير مكتب المراجعة ومدير إدارة التخطيط، ومدير المكتب القانوني ومدير الإدارة المالية، ومدير إدارة الاستثمار والمساهمات.

وناقش الحضور متابعة الشركات التابعة في الانتهاء من إعداد موازناتها التقديرية وإقفال حساباتها الختامية، مع تكليف إدارة العمليات بالشركة القابضة لتسوية وحلحلة الإشكاليات الإجرائية بين الشركات التابعة.

واختتم الاجتماع بضرورة صرف رواتب العاملين من دون أي تأخير، وبذل كافة الجهود بالعمل مع الشركات التابعة على استقرار الشبكة وتوفير كافة خدمات الاتصالات في كل ربوع ليبيا.