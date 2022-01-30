القطراني والسفير المصري بطرابلس يبحثان الوضع السياسي في ليبيا

بحث النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة حسين القطراني، مع السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى، الوضع السياسي الذي تشهده الساحة الليبية.

كما شهد اللقاء طرح رؤية القطراني لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف في ليبيا، لتهيئة المناخ قبل الانطلاق في عملية انتخابية نزيهة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ليبيا.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بمقر ديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، العلاقات بين البلدين وتعزيزها على كافة الأصعدة، خاصة في مجال الإنشاءات.

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