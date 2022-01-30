مكتب النائب العام يفتح تحقيقا في تحصيل شركة الأعماق الأرضية للمقاولات العامة على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات النافذة

طرابلس 30 يناير 2022 (وال) – باشر رئيس النيابة بمكتب النائب العام، إجراءات التحقيق في واقعة تحرير مستندات تفيد بأن شركة الأعماق الأرضية للمقاولات العامة قامت بإنجاز الأعمال المتعاقد على تنفيذها مع المجلس التسييري لبلدية صرمان على خلاف الحقيقة، وذلك بناءً على ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة بشأن تحصيل الشركة على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات النافذة.

وبحسب ما نشر على الصفحة الرسمية الإلكترونية لمكتب النائب العام؛ فقد أسفرت إجراءات التحقيق على إثبات واقع التزوير، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة، والتواطؤ مع ملاك الشركة المتعاقد معها؛ لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، بينما ترتبت بعض النتائج عن الإجراءات الاحتياطية المتخذة في مواجهة المتهمين أخصها رد مبلغ مالي قدره 194 ألف دينار حصلتها أداة التنفيذ دون وجه حق. (وال)

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