ليبيا الان

لأول مرة..وزيران للنفط في ليبيا

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وزيران في آن واحد للنفط، وخلافات جديدة داخل أروقة المؤسسة الوطنية للنفط، بسبب تكليف، علي العابد، وزيرا للنفط بدلا من، محمد عون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك