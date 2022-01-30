لأول مرة..وزيران للنفط في ليبيا

وزيران في آن واحد للنفط، وخلافات جديدة داخل أروقة المؤسسة الوطنية للنفط، بسبب تكليف، علي العابد، وزيرا للنفط بدلا من، محمد عون.
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قناة ليبيا
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