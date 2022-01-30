اللافي: سنصدر ميثاقاً وطنياً للمصالحة ونطرحه للاستفتاء

تواصل اللجنة المشكلة لوضع الأطر القانونية، التي تساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية عقد اجتماعاتها الدورية، برئاسة عضو رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وبحضور وزيرة العدل، المستشارة حليمة إبراهيم، وامحمد شعيب، وعدد من المختصين في المجال القانوني، والمصالحة الوطنية، وفقا لبيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وقال اللافي، خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان المجلس، اليوم الأحد في طرابلس، إن العمل مستمر لوضع أطر قانونية، بالتواصل مع المختصين في المجال القانوني والدستوري، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتوق لها الشعب الليبي، من خلال عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، يعتمد على الحوار المجتمعي، يصدر عنه ميثاق وطني عام يستفتي عليه الشعب الليبي، باعتبار المصالحة الوطنية هي التي ستحقق العدالة الانتقالية، على حد قوله.

وأضاف بيان المجلس الرئاسي، إن الاجتماع شارك فيه عبر تطبيق زوم، أستاذ القانون الدولي والدستوري بالجامعات الليبية، إبراهيم ابوخزام، الذي أشاد بمشروع المصالحة الوطنية، واعتبره عمل تاريخي يساهم في استقرار ليبيا، لأنه يحظى برعاية أعلى سلطة في الدولة، متمثلة في المجلس الرئاسي، واعتبر نجاحها سيساهم في حل الأزمة السياسية.