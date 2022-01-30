وفد مغاربي يبحث في طرابلس إعادة افتتاح القنصلية المغربية

العنوان-طرابلس

بحث وفد من المملكة المغربية، الذي يزور ليبيا هذه الأيام، إعادة افتتاح القنصلية المغربية لتباشر نشاطها القنصلي من العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل الشؤون القنصلية، مراد حميمة، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وفدًا مغربيًا، وفق بيان وزارة الخارجية.

وثمَّن حميمة، وفق البيان، هذه الخطوة الإيجابية التي جاءت ثمرة للجهود المشتركة للجانبين في تسهيل حركة المواطنين من البلدين، والتي تمثلت في نجاح عقد الدورة الأولى للجنة القنصلية الليبية – المغربية المشتركة، في مدينة الرباط في أكتوبر 2021.

كما أعرب عن استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم الكامل للوفد المغربي من أجل إنجاح مهمته.

ومن جانب آخر، أكد الوفد المغربي أن قرار إعادة فتح القنصلية في طرابلس يصب في اتجاه تعميق وتنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين.