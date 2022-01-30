مصرف ليبيا المركزي ينشر 7 قوائم اعتمادات جديدة

كشف مصرف ليبيا المركزي عن 7قوائم جديدة تضمنت حجم الاعتمادات المستندية الممنوحة للتجار ورجال الأعمال في القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام عن الفترة بين الــ 20 و 26 من شهر يناير الجاري 2022م.

وأشارت البيانات الجديدة الصادرة عن إدارة المركزي-اليوم الأحد- إلى منح اعتمادات مستندية خلال الأسبوع الماضي بــ”4″ عملات أجنبية وهي الدولار واليورو و الين الياباني والدينار التونسي.

وشملت الاعتمادات موافقات على توريد سلع غذائية متنوعة ومواد خام لعدد من المصانع ومواد كهربائية وسيارات بالاضافة إلى سداد بعض الخدمات لشركتي خطوط الطيران “الليبية والأجنحة”.

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