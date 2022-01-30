وربيرج: ليس لدينا موقف بشأن أي مرشح وحان الوقت لتلبية رغبة الشعب الليبي

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ساميويل وربيرج، إن الوقت قد حان لاحترام إرادة الشعب الليبي الذي أظهر التزاما جادا بالانتخابات.

وربيرج وفي تصريح صحفي، أكد دعم بلاده بقوة الجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتعزيز عملية يقودها ويملكها الليبيون، من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤدي إلى وجود حكومة منتخبة ديمقراطيا يمكنها تلبية تطلعات الشعب الليبي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليس لديها موقف بشأن أي مرشح، وأن الشعب الليبي وحده هو من يقرر من سيكون له دور في مستقبل ليبيا.

هذا كما جدد وربيرخ دعوة بلاده جميع الدول للالتزام بقراري مجلس الأمن رقم ألفين وخمسمئة وسبعين ورقم ألفين وخمسمئة وواحد سبعين، وكذلك دعم الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

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