خريطة طريق دستور دائم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد النائب بمجلس النواب عبدالسلام نصية، اليوم الأحد. أنه تم التوافق على خريطة طريق تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستور دائم للبلاد، وخلال مدد محددة.

وقال نصية في تغريدة له على ”تويتر“، إنّه على مجلسي النواب والدولة تحمل المسؤولية التاريخية لاستعادة الدولة.

دستور دائم

ولم يوضح نصية تفاصيل الاتفاق ولا الآجال الزمنية التي تم طرحها لإجراء الاستحقاق الانتخابي. لكن إشارته إلى أن الانتخابات ستجري على أساس دستور دائم. تشير ضمنيا إلى التوجه نحو الاستفتاء على الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات.

وكان عبدالسلام نصية أكد في جلسة مجلس النواب الإثنين الماضي، أن لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن البرلمان توصلت إلى مسارين. حول إجراء الانتخابات والتعديلات الدستورية.

وأوضح أن ”المسار الأول وهو استكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين مجلس النواب محدد بمدة زمنية ما بين 8 أو 9 أشهر. أما المسار الثاني فهو المسار الدستوري، وقال إنّ هذا ما تعمل عليه لجنة خريطة الطريق“.

تعديل دستوري

وأكد نصية أن هناك توافقا مع المجلس الأعلى للدولة ونوعا ما مع هيئة الدستور على تشكيل لجنة لإجراء تعديلات ليكون جاهزا للتصويت من قبل الشعب الليبي. وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري، وفق قوله.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من 24 عضوا من أعضاء مجلسي النواب والدولة والخبراء. مشيرا إلى أنه في حال فشل هذه اللجنة في تعديل الدستور، فإنّ هناك عديدا من الآراء لحل هذه المشكلة، بحسب تعبيره.

وكان رئيس حكومة الوحدة ، عبدالحميد الدبيبة، قال قبل أسبوع إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ”يجب أن تتم بعد الاستفتاء على الدستور“، مشددا على أن ”المسار الانتخابي يجب أن يعتمد على قاعدة دستورية حتى لا تضيع مقاصده“.

وذكر الدبيبة في كلمة خلال إشرافه على ملتقى ”الدستور أولا“، أنّ على ”كل الأطراف الليبية دعم الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الديمقراطية وعدم الذهاب إلى أي مسارات ليس لها أي هدف“.

وأضاف: ”مشكلتنا الحالية تتمثل في عدم وجود قاعدة دستورية تبنى عليها العملية الديمقراطية. وبالتالي يجب بناء الدستور وترك الأمر للشعب الليبي لاختيار من يحكمه ومنع الذهاب إلى مراحل انتقالية جديدة تطيل الأزمة“.