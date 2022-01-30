“شركة الكهرباء” توضح أسباب زيادة ساعات طرح الأحمال

أرجعت الشركة العامة للكهرباء، سبب التذبذب في إمدادات الطاقة بشكل عام، إلى الظروف الجوية السائدة هذه الأيام على أغلب مناطق البلاد.

وأضافت الشركة، بأنها تواجه بعض الصعوبات الخارجة عن إرادتها، والتي تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية إلى أقصى مدى، الأمر الذي أثر سلباً على معدلات الإنتاج، في ظل ارتفاع الاستهلاك المتوقع.

وأشارت الشركة، إلى أن سبب تعذر تشغيل الوحدة البخارية الأولى في محطة الخليج، يعود لعدم توفر الوقود، وذلك لسوء الأحوال الجوية، والتي أعاقت وصول الناقلة للمحطة.

كما عزت الشركة، سبب تأثر إمدادات محطة الخمس البخارية إلى انخفاض وتذبذب ضغط الغاز، وهو ما يستلزم إيقاف بعض الوحدات حفاظاً على سلامتها، و زيادة في ساعات الطرح لتتوافق قيمة الإنتاج مع كمية الطاقة المستهلكة، متعهدة بأن يكون هذا الوضع استثنائياً في أضيق نطاق زمني، حرصاً على توفير الطاقة لكل مستخدميها.

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