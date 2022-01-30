ضرورة توحيد مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، دور المجلس الرئاسي في متابعة توحيد كل مؤسسات الدولة. مشددًا على أهمية وحدة واستقلالية المؤسسات السيادية في البلاد، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لبحث جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي ومتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد، ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

وأفاد بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك بأن الاجتماع استعرض جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعمها. وكذلك متابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد .

وقال المصرف المركزي في بيان إن اللقاء جاء للاطلاع على جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعمها. ومتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

وفي 20 يناير، أعلن المصرف المركزي الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف بلقاء بين محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري. وقال المصرف: ستتضمن خارطة إعادة التوحيد أربع مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور يحاكي أفضل الممارسات العالمية.