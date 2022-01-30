«أوحيدة»: اتفقوا على خارطة طريق تؤدي لانتخابات بعد تحول البترول إلى طاقة نظيفة   

تهكم الصحفي الليبي المقيم في بلجيكا علي أوحيدة، على اتفاق مجلس الدولة والنواب على خارطة طريق تؤدي لانتخابات بعد اعتماد الدستور.

وقال «اوحيدة»، في تغريدة له عبر تويتر، “اتفقوا على خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد اعتماد دستور دائم للبلاد”، معقبًا “أي بعد تقاعد جميع النواب وأعضاء مجلس الدولة، ويتحول البترول إلى طاقة نظيفة”.

تجدر الإشارة إلى أن عضو لجنة خارطة الطريق النيابية عبد السلام نصية، كان قد صرح في تغريدة؛ أنه “تم التوافق على خارطة طريق تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وأضاف «نصيّة»، أن “الانتخابات ستجرى على أساس دستور دائم للبلاد خلال مدة محددة”، مردفًا أنه “على مجلسي النواب والدولة تحمل المسؤولية التاريخية”.