الدبيبة يعلن «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي سيذكرها غدًا الإثنين.

وقال الدبيبة في تصريح مقتضب نشرته منصة «حكومتنا» جاء فيه «إلى أهلنا سكان طرابلس الكبرى، ومرتادي الطريق الساحلي من غرب البلاد إلى شرقها، بشرى غدًا تسمعونها عودة الحياة».

ورجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون البشرى التي يقصدها الدبيبة هي بدء العمل في تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث الذي يربط شرق العاصمة بغربها ويبلغ طوله 25 كيلو مترًا، ضمن حزمة المشروعات التنموية التي دشنتها الحكومة قبل أسابيع ضمن «عودة الحياة».

– حكومة الوحدة: تنفيذ 732 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة»

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية في وقت سابق العام الماضي أن هذا المشروع سينفذه ائتلاف شركات مصرية بقيمة بلغت أكثر من 3 مليارات دينار، جرى التعاقد معها بالخصوص.

وأواخر نوفمبر 2021، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، الشروع في تنفيذ 732 مشروعًا ضمن خطة «عودة الحياة» من بينها 262 مشروعًا لجهاز الإسكان والمرافق، و273 مشروعًا لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تضم مرافق صحية ومدارس، و197 مشروعًا للمواصلات.