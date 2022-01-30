بلدية صبراتة تستبعد قرار تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية بنطاقها

قررت بلدية صبراتة استبعاد قرار تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاقها، مع التشديد على اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب بهذه المؤسسات.

كما كلفت البلدية، خلال اجتماع ترأسه عميدها محمد الحسلوك وخصص لمناقشة الوضع الوبائي بالبلدية وسبل مقاومة جائحة كورونا، الفرق المختصة بمكافحة الجائحة للقيام بحملة تطعيم، بما في ذلك الانتقال إلى التجمعات العامة.

وأكد المجتمعون على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في أماكن التجمعات بشكل عام ، وتوعية المواطنين من خلال وسائل الإعلام بطرق الحد من انتشار المرض حرصاً على السلامة العامة.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء المجلس البلدي ومراقبي التعليم والهيئة الاستشارية بالبلدية، إلى جانب لجنة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، ومديري المستشفيات، والعيادات المجمعة، وفرع الهلال الأحمر، وجهاز الإسعاف والطوارئ، كما تضمن الاجتماع مداخلة هاتفية مع وكيل وزارة التعليم.

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