القبض على تشادي مطلوب على ذمة قضية سطو مسلح في سبها – أخبار ليبيا 24 – أمن

أخبار ليبيا 24

ألقت مديرية أمن سبها، اليوم الأحد، القبض على شخص تشادي الجنسية يدعى “عبدالله حسن إبراهيم” مطلوب على ذمة قضية سطو مسلح.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن المتهم ألقي القبض عليه بالتنسيق بين الغرفة الأمنية المشتركة. وجهاز المباحث الجنائية فرع الجنوبية.

وتمت عملية القبض وفق المديرية في إحدى البوابات الأمنية بالمنطقة. بعد قيامه بإطلاق النار على أحد أعضاء المباحث الجنائية فرع الجنوبية واستولى على مركبته.

وأضافت مديرية أمن سبها أن المتهم الذي ألقي القبض عليه لديه سوابق في السطو المسلح، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.