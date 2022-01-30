السيفاو يبحث تسوية الملاكات مع مسؤولي مؤسسات التعليم التقني بالمنطقة الشرقية

بحث وزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو، اليوم الأحد، مع عمداء الكليات ومديري المعاهد التقنية العليا بالمنطقة الشرقية، الملاكات الوظيفية والعمل على تسويتها ومعالجتها، إلى جانب الإيفاد بالداخل والخارج، وأهميته في النهوض وتطوير مؤسسات التعليم التقني والفني، إضافة إلى مناقشة الإدارة الالكترونية واللجان الفرعية لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين.

واستعرض العمداء والمديرون خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس، عددا من الملاحظات والآراء حول ما يتعلق بالإجراءات المالية المتعثرة، وتوضيح كيفية وآلية الاستفادة من خدمة التأمين الطبي لجميع العاملين بالقطاع.

من جانبه قدم السيفاو شرحا عن التعاقدات والتجهيزات والصيانات، مؤكداً على أن المبالغ التي خصصت للوزارة في باب التنمية مبالغ لا تكفي احتياجات مؤسسات التعليم التقني والفني.

وفي ختام الاجتماع، وعد السيفاو العمداء والمديرين بوضع جملة من الإجراءات موضع التنفيذ، لضمان انسيابية العمل وتطويره وحل المختنقات وتذليل الصعوبات أمامهم

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