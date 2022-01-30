الدبيبة يبحث جدول المرتبات والموازنة

تابع رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الإجراءات التنفيذية لجدول المرتبات الموحد، بالإضافة إلى الإفراجات الخاصة بالعاملين في قطاع التعليم والعلاوات الخاصة بالعاملين في التضامن الاجتماعي.

كما بحث خلال اجتماعه بوزير المالية ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات وعدد من المديرين، الإجراءات المتخذة لصرف مكافآت العاملين بمراكز العزل والعمل على إنجاز هذه الملفات بشكل عاجل واستكمال إعداد الموازنة.

بدوره، أكد وزير المالية إحالة جدول المرتبات الموحد للجنة النواب المالية وديوان المحاسبة لإصدار القانون، ومتابعة الوزارة لكافة الملفات التي تم مناقشتها.

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