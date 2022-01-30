التحول الديمقراطي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

شاركت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية دول العرب بمجلس الجامعة العربية الـ (156). برئاسة دولة الكويت الشقيقة.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق مواقف الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومناقشة سبل تطوير آليات التعاون العربي المشترك.

من ناحية أخرى بحث الاجتماع أهم المواضيع والقضايا التي تشغل الدول المشاركة والمصاعب التي تواجهها.

وفي هذا الإطار، تحدثت وزيرة الخارجية عن جهود الحكومة الليبية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والدعم العربي المطلوب لإنجاح مسارات التحول الديمقراطي. والخطة التي وضعتها اللجنة العسكرية المشتركة؛ لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية وتكاثف الجهود لدعم السلام في المنطقة .

وعلى صعيد آخر، تناول الاجتماع التنسيق العربي وتبادل الخبرات لمواجهة جائحة كورونا.

وترأست دولة الكويت اجتماع اليوم باعتبارها الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة العربية. وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في وقت سابق منذ نحو عام. عقد اجتماع تشاوري بشكل نصف سنوي تحت رئاسة الدولة التي ترأس الدورة الوزارية.

وكانت المنقوش قد ناقشت مع نظيرها الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح على هامش القمة، أبرز مستجدات الساحة الإقليمية والدولية. وسبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.

كما ناقش الجانبان في العاصمة الكويت أهم الملفات والقضايا التي تناولها الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية لوزراء خارجية الدول العربية. الذي تستضيفه الكويت اليوم الأحد.

وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية. لخروج البلاد إلى بر الأمان وتحقيق الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الليبيون، لتحقيق الاستقرار في دولة ليبيا.

وكانت المنقوش قد وصلت أمس السبت إلى الكويت، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية لوزراء خارجية الدول العربية.