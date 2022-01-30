البدري يناقش مع مدير مستشفى الاستقلال الأردني حل مشكلة علاج المرضى الليبيين

عقد السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، سفير دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، مساء اليوم الأحد، بمكتبه، اجتماعا مع مدير عام مستشفى الاستقلال أحمد الأحمد .

وبحسب بيان السفارة الليبية في الأردن، فإن اللقاء جاء بحضور رئيس المكتب الصحي وليد الجيلاني ومسؤول الشؤون الطبية أكرم القشطي، والقنصل أحمد البوزيدي، وربيعة الجعفري مساعد المراقب المالي .

وتطرق الاجتماع، للتعاون في تسهيل قبول حالات العلاج من المرضى الليبيين، ووضع آلية لدخولهم المستشفى بما يساهم في حل مشكلة العلاج ويخفف من معاناة المرضى، وذلك سعيًا من السفارة لمعالجة المختنقات والتراكمات المرتبطة بملف العلاج .