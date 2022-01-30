بعد إيقافها.. السماح لطائرة النواب بالتوجه من معيتيقة إلى طبرق

أكد مصدر نيابي لـ 218 على أنه تم منح الإذن بالإقلاع للطائرة التي تقل عددا من النواب من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس والمتجهة إلى مدينة طبرق، لحضور جلسة مجلس النواب المزمع عقدها يوم غد الاثنين، بعد أن منعت في وقت سابق من الإقلاع.

ولم يكشف المصدر عن السبب الأول الذي أدى إلى منع الرحلة، ولا عن تفاصيل السماح لها لاحقا بالإقلاع، مكتفيا بالإشارة إلى منح الإذن لها فقط.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد قال في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأنه سيتم الاتفاق على شروط، وآلية اختيار الحكومة الجديدة.

في حين دعا المجلس خلال جلسته الرسمية التي عقدت الإثنين الماضي والتي حضرها 122 نائبا لجنة خارطة الطريق البرلمانية لتحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات، طبقاً للقوانين الصادرة عن مجلس النواب.

جدير بالذكر ،أن المجلس كان صوت خلال جلسة الثلاثاء من الأسبوع الماضي على عدم أحقية مجلس الدولة الاستشاري في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.

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